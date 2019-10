Türkei, Ceylanpinar: Rauschwaden steigen an der Grenze zu Syrien nach Angriffen des tEmrah Gurel/AP/dpa ürkischen Militärs auf.

Von Detlef Drewes

Und so kann Erdogan praktisch ohne Rücksicht auf echten politischen Gegenwind seinen Krieg in Nordsyrien führen. Die EU wird ihm nicht in die Armee fallen.

Stattdessen könnte Ankara im äußersten Fall eines syrischen Gegenschlages die westlichen Partner vor sich hertreiben und den Nato-Artikel 5 ausrufen. Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und andere regelrecht gezwungen wären, an der Seite der Türkei zu kämpfen, ist beängstigend. Natürlich würde man sich weigern. Vermutlich ließe sich für den Fall eines selbstausgelösten Angriffs auch eine juristische Spitzfindigkeit finden, um eine solche Beteiligung auszuschließen. Beschädigt würden das Bündnis und die Beziehungen zur EU aber sicher.

Ob Sanktionen den türkischen Präsidenten tatsächlich zwingen würden, die Aktionen auf syrischem Boden einzustellen, darf bezweifelt werden. Viel schwerwiegender erscheint, dass die EU kaum einen belastbaren Draht nach Ankara hat, um mit diplomatischen Mitteln und im Gespräch etwas zu erreichen. Erdogan hat noch nie auf andere Partner gehört. Die EU, die ihm seit Jahren mit Blick auf seinen unmenschlichen Umgang mit politischen Gegnern jede Annäherung wie die visafreie Einreise verweigert, spielt für ihn keine Rolle. Und auch von Washington dürfte derzeit kaum mehr zu erwarten sein, als die vollmundig angedrohten Strafmaßnahmen gegen türkische Spitzenvertreter, die aber auch keine Einstellung der Kampfhandlungen bewirken werden. EU oder Nato – genau genommen steht die Welt ziemlich ratlos vor den Erdogans militärischen Eskapaden.

Europa sind die Hände gebunden. Denn was auch immer die Union sich gerade einfallen lässt, es wird kaum mehr als Symbolpolitik sein können. Natürlich ist für eine Türkei unter diesem Präsidenten kein Platz in der Gemeinschaft. Selbstverständlich wird es keine Neuauflage der Beitrittsverhandlungen geben. Aber damit hat sich Erdogan abgefunden. Solche Drohungen verpuffen längst.

In dieser Situation weitgehender Ohnmacht haben die Staaten kaum eine andere Chance, als auf die Einsicht des Bundesaußenministers zu setzen: Der Dialog mit Ankara darf nicht abreißen. Dass auch dieses Instrument wirkungslos bleiben dürfte, ist zwar richtig. Aber mehr als Hoffnung bleibt weder der EU noch der Nato.