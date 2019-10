Von Stefan Vetter

Im Kern haben sich die Sozialdemokraten bei der künftigen Berechnung der Grundsteuer durchgesetzt. Sie wird sich weiter grundsätzlich am Wert einer Immobilie ausrichten. Bei gleicher Fläche muss der Besitzer eines Hauses in zentraler Lage also mehr bezahlen als der Besitzer einer Immobilie am Stadtrand. Das ist durchaus gerecht.