Von Paul Edgar Fels

Die Politik will weder den Menschen zu viel (Geld) abverlangen noch sich mit mächtigen Industrieverbänden anlegen. Schließlich geht es immer auch um Arbeitsplätze. Und so kommen im politischen Alltag Kompromisse zustande, die bei vielen Menschen für Frust sorgen.

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett neben einem Gesetzentwurf zum neuen CO2-Preis auch ein Einbauverbot für neue Ölheizungen (mit einigen Ausnahmen) ab 2026 beschlossen. Die umweltpolitische Tragweite des Beschlusses dürfte indes überschaubar sein. So liegt der Anteil an Ölheizungen in Neubauten heute bei unter einem Prozent! Ein großer Wurf sieht anders aus. Und doch ist die Ölheizung neben dem Dieselmotor der neue Buhmann der Nation. Dabei hat die Politik vorgesorgt: Wer seine alte Ölheizung durch ein klimafreundlicheres Modell ersetzen lässt, soll eine Austauschprämie bekommen. Das dürfte die Hausbesitzer erfreuen, die ohnehin eine neue Anlage kaufen wollten.