Von Christian Althoff

In einem Land, in dem statistisch jeder etwa 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr isst, kann niemand ernsthaft annehmen, dass überall auf Tierschutz geachtet wird. Es gibt Verstöße, schlimme sogar. Und manche werden eben nicht durch Veterinäre aufgedeckt, sondern durch Tierschützer. Wie 2018 in Niedersachsen, wo Rinder bei Bewusstsein geschlachtet wurden – und Amtstierärzte untätig danebengestanden haben sollen.