Von Paul Edgar Fels

Die Rente ist nicht sicher – jedenfalls nicht in der Höhe wie einst. Weil das so ist, wird die Politik nicht müde, die Bürger dazu aufzufordern, etwas für die private Altersvorsorge zu tun. Wer das in Form einer Direktversicherung getan hat, wird jedoch als gesetzlich Krankenversicherter bestraft. Seine Ersparnisse werden mit erheblichen Abgaben belastet. Tausende Euro kommen da schnell zusammen. Ein Unding! Und eine Frechheit der damaligen rot-grünen Koalition, die mit ihrem Gesetz im Jahr 2004 ungeniert in zu diesem Zeitpunkt laufende Direktversicherungsverträge eingegriffen hat. Der einst prognostizierte Kapitalertrag wird durch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung erheblich gekürzt. Dass der Rentner oder Versicherte dabei sogar den Arbeitgeberanteil berappen muss, ist ein Witz.