Von Thomas Hochstätter

Das Papier war blau und ziemlich dick, als wären dafür Lumpen verwendet worden, und an einer Seite schräg angeschnitten. Dutzende Groschen erst nebeneinanderzureihen und dann aufzurollen, das war für ein Kind nicht einfach.

Da wurde nichts geklebt oder geheftet, allein das Papier musste die Münzrolle zusammenhalten. Zunächst habe ich meinen Namen draufgeschrieben, später gestempelt. Und das Ganze zur Sparkasse gebracht. Gern am Weltspartag , da gab es meist was zum Spielen.

Das Sammeln von Kleingeld hatte in unserer Familie Tradition. Das Gefäß konnte nicht groß genug sein, auch eine riesige Asbach-Uralt-Flasche musste herhalten. Münzen wurden aber nur gerollt angenommen, so tolle Zählautomaten, wie es sie heute in den Banken gibt, konnten wir uns nicht vorstellen.

Gelernt habe ich damals, dass es ganz schön ist, wenn das Geld mehr wird, weil man nicht alles ausgibt. Wer das einmal verinnerlicht hat, findet am Sparen auch in Nie­drig­zinszeiten nichts Schlechtes. Nur haben Aktienfonds längst das Sparbuch abgelöst. Die gibt es auch für kleine regelmäßige Beträge. Am Weltspartag und jedem anderen.