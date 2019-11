Von Hilmar Riemenschneider

Für manche Landwirte mag es wie eine Provokation klingen. Aber sie können eigentlich Greta Thunberg dankbar sein, dass sie mit der »Fridays for Future«-Bewegung die Klimadebatte so hoch auf die politische Agenda geschoben hat. Denn jetzt wird auch wieder über Landwirtschaft, über die Produktionsbedingungen und natürlich über Nachhaltigkeit gesprochen. Damit erhalten auch die Themen, die derzeit viele Landwirte mit dem Gedanken ans Aufgeben spielen lassen, neue Aufmerksamkeit. Eine einfache Lösung, ein schlichtes »Weiter so« wird es nicht geben. Denn dass derzeit so viele Anforderungen zeitgleich auf die Landwirte einprasseln, ist – mindestens indirekt – auch Folge eines langen Beharrens, wo Aufbruch nötig gewesen wäre.

Beispiel Nitrat: Dass die deutsche Düngeverordnung der EU-Nitratrichtlinie nicht genügen würde, war früh klar. Der Konflikt mit Brüssel war einkalkuliert – aber nicht eingepreist: 800.000 Euro Strafe täglich für zu hohe Nitratwerte sind kein Pappenstiel – aber schlichte Folge einer falschen Weichenstellung. Hätten sich Politik und Landwirte früher darauf eingestellt, gäbe es jetzt kein böses Erwachen. NRW-Agrarministerin Heinen-Esser kann da nicht mehr viel retten. Wenn sie erreicht, dass strengere Regeln nicht die treffen, die das Problem nicht verursachen, wäre das schon etwas.

Beispiel Tierhaltung: Dass alle vom Tierwohl reden, aber das dann im Supermarkt vergessen, ist ziemlich unredlich. Vor allem dann, wenn zugleich die Nutztierhalter an diesen schönen Vorstellung gemessen werden, auf die es an der Kasse dann doch nicht mehr ankommt. Heinen-Essers Kampfansage an die Preisdrücker im Lebensmittelhandel kann, wenn sie ihre Länderkollegen und den Bund hier tatsächlich bewegt, sogar mehr bewirken als jede Entschlackungskur im Planungs- und Baurecht für moderne Ställe. Die braucht es trotzdem, damit Landwirte vor einer notwendigen Modernisierung nicht zurückschrecken.

Beispiel Digitalisierung: Für die Landwirte ist es längst kein Neuland mehr, den digitalen Fortschritt auf Äckern und in Ställen einzusetzen. Aber wie in anderen Bereichen steht die Digitalisierung auch im Agrarsektor noch eher am Anfang. Dass das Land hier Investitionsmittel einplant, damit die nächsten Entwicklungsstufen für möglichst viele Landwirten nutzbar wird, steht für eine Lernkurve.

Für junge Landwirte, die noch mit der Übernahme des elterlichen Hofes hadern, liegt darin eine positive Perspektive. Denn auf sie kommen – ausgelöst durch den Klimawandel – noch weit mehr Umbrüche zu, als jetzt gerade anstehen. Agrarministerin Heinen-Esser will die Landwirte damit nicht alleine lassen – doch geht es um mehr als eine Sache zwischen Land und Bauern. Da sitzen alle mit im Boot.