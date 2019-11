Von Werner Kolhoff

Gemach. Wie immer, so hat die Wahrheit auch hier mehrere Facetten. Die chinesische Lösung zum Beispiel ist keine. Dort wird das Tempo mit gigantischer Umweltzerstörung bezahlt. Und mit der Unterdrückung jeglicher Freiheit. Da will keiner wohnen. Und was den Berliner Großflughafen BER angeht, so liegt hier mindestens die Hälfte der Verantwortung bei Politik und Verwaltung. Wie bei vielen anderen Großprojekten. Größenwahn, Planungschaos, mangelnde Kontrolle, geringe persönliche Verantwortung. Das sind die Zutaten.

In Deutschland ist in der Tat eine erstaunliche Bigotterie festzustellen. Die Straßen sollen breit sein und die Eisenbahnen schnell, die Funklöcher sollen verschwinden. Das Land soll vorankommen. Aber nichts soll sich verändern, jedenfalls nicht da, wo man selbst wohnt. Alles wird beklagt und behindert. Auch Kindergärten (Lärm), Sportplätze (Licht) und Indus­trieansiedlungen (Verkehrsbelastung). Einige politische Kräfte, allen voran die AfD, nutzen die verbreitete »Nicht bei uns«-Mentalität schon für systematische Kampagnen. Alle anderen Parteien inklusive der Grünen finden immerhin nichts dabei, lokal anders zu handeln, als sie überregional reden, wenn es ihnen vor Ort gerade nutzt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf diese Widerstände zu reagieren. Am wichtigsten: Transparenz und Information. Alle Fakten gehören auf den Tisch, auch alle möglichen Varianten. Oft entpuppt sich zum Beispiel eine angeblich alternativlose Trasse als Gedankenfaulheit der Planer. Oft gibt es andere Lösungen, mindestens Kompromisse. Deshalb ist eine frühe Beteiligung der Bürger an den Plänen notwendig. Und wo möglich auch ihre Teilhabe an den Erträgen, etwa nach dem Modell der Bürger-Windparks. Für die, die mit Einschränkungen ihrer Lebensqualität für unsere hochmobile Gesellschaft bezahlen sollen, muss es einen Ausgleich geben.

Am Ende aber muss umgesetzt werden, was eine Mehrheit beschlossen hat. Doch was nützen alle Beschleunigungsgesetze, wenn die Politik selbst sogar ihre zentralen Zukunftsprojekte nur lustlos angeht? Im Verkehr wird man kaum Akzeptanz für neue Bahntrassen oder Fahrradwege hinbekommen, wenn man gleichzeitig in diesem Ausmaß weiter den motorisierten Individualverkehr fördert. Das ist dann einfach nicht überzeugend.