Von Thomas J. Spang

Einige zogen Parallelen zur Mafia, andere sahen im Verhalten Trumps einen Akt der Selbstsabotage. In jedem Fall könnte ein Tweet dem Präsidenten zum Verhängnis werden. Darin greift er die ehemalige US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, an, während diese im Zeugenstand vor dem Kongress über ihre Abberufung spricht. Die angesehene Diplomatin hatte am zweiten Tag der öffentlichen Impeachment-Anhörungen ausgesagt, sie fühle sich durch Trump bedroht. Nun führte sich der Präsident vor einem Millionenpublikum wie ein Pate auf. Trump versuchte Yovanovitch in Echtzeit einzuschüchtern. Ihm setzte offenbar zu, wie die Botschafterin die Schmierkampagne rekonstruierte, die Rudy Giuliani gegen sie inszeniert hatte.