Von Detlef Drewes

Emmanuel Macron hat eine Chance vertan. Seine Vorschläge über den künftig erschwerten Weg zu einer Vollmitgliedschaft in der EU beschränken sich auf zwar durchaus richtige Korrekturen des Verfahrens.

Aber viel wichtiger wäre es, endlich die grundsätzliche Frage zu diskutieren: Wie lange will die Europäische Union sich erweitern? Wer soll noch alles dazu kommen? Dabei geht es gar nicht darum, den europäischen Wohlstand und das Modell der schrittweisen Heranführung an den Lebens- und Wirtschaftsstandard der Union für sich behalten zu wollen.

Das Modell beruht ja gerade auf der Idee, dass eine solidarische Union nicht an ihren Rändern endet, sondern auch da ein Wohlstandsgefälle verhindert. Denn die Geschichte lehrt, dass genau dort immer wieder die Konflikte entstanden. Es geht also um die Herausforderung, neue Varianten einer Zugehörigkeit zu erfinden, um befreundete und/oder assoziierte Staaten an sich zu binden. Das geschieht genau genommen jetzt schon mit Ländern wie der Ukraine oder Moldawien. Und das erleben auch die Kandidatenländer bereits, wenn sie diesen Sonderstatus bekommen haben.