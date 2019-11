Von Hagen Strauß

Dass Angela Merkel an Afrika ein gesteigertes Interesse hat, ist nicht verwunderlich: Nach Beginn der Flüchtlingskrise 2015 reiste sie ein ums andere Mal auf den Kontinent, wo sie hohes Ansehen genießt. Für Merkel ist klar: Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung hängen eng mit der Mi­grationsfrage zusammen.

Doch auch die erhöhte Reisetätigkeit der Kanzlerin hat nicht bewirkt, dass speziell das Interesse deutscher Unternehmen für afrikanische Länder geweckt wurde. Gerade mal 1000 sind engagiert. Lässt man Südafrika außer Betracht, bleiben 400 Firmen übrig.

Verpflichten kann Merkel niemanden, das hat sie auch auf der Konferenz betont. Die hiesige Politik kann nur Anreize für unternehmerische Entscheidungen setzen. Das wird über die Afrika-Initiative versucht. Noch kommen jedoch zu selten die Impulse für ausländische Investitionen aus den afrikanischen Staaten selbst.

Es ist gut, dass ein Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik vollzogen wurde. Inzwischen sucht man die Partnerschaft mit den Ländern des Kontinents und stülpt ihnen nicht mehr alles über. Anders als das umtriebige China es tut, darf die deutsche Wirtschaft sich auch nicht ausschließlich auf ihre Interessen konzentrieren – ähnlich wie die Politik sollte sie immer auch Faktoren wie Menschenrechte, stabile Verhältnisse und gute Regierungsführung im Blick haben.

In der Folge bedeutet das: Die Rahmenbedingungen müssen in vielen Bereichen stimmen. Genau darin liegt aber die Zurückhaltung der Wirtschaft begründet. Afrika ist reich an Bodenschätzen und bietet eine junge, aufstrebende Bevölkerung. Aber es gibt eben nur wenige Bespiele für gute Regierungsführung. Die grassierende Korruption ist eines der größten Hemmnisse in den afrikanischen Staaten. Das sagen alle Experten. Sie erschwert die Entwicklung oder verhindert sie sogar. Leuchttürme wie Äthiopien oder Ruanda sind immer noch eine Ausnahme.

Deswegen ist es zwar nicht falsch, dass Deutschland versucht, Partnerschaften mit Ländern einzugehen, die relativ gute Voraussetzungen vorweisen können. Auf dass damit funktionierende Institutionen entstehen und die Bedingungen für private Investoren besser werden. Das ist sinnvoll.

Aber den Knoten durschlagen können nur die afrikanischen Regierungen selbst. Wenn sie es denn wollen. Dazu bereit scheinen allerdings immer noch die wenigsten zu sein.