Reisende gehen am Hauptbahnhof München über eine Plattform. Foto: Tobias Hase/dpa

Von Oliver Horst

Jeder der schon einmal in einem völlig überfüllten Zug stundenlang durch Deutschland gefahren ist, weiß den Wert eines Sitzplatzes zu schätzen. Eine Pflicht zur Reservierung ist aber nicht das Allheilmittel gegen solche Zustände. Vielmehr gibt es eine Vielzahl an Weichen, die die Deutsche Bahn im Sinne ihrer Fahrgäste stellen sollte. Vor allem auch, weil sie selbst im Zuge der niedrigeren Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets schon in den nächsten Monaten mit einem spürbar höheren Passagieraufkommen rechnet.