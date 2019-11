Von Hagen Strauß

Annegret Kramp-Karrenbauer muss Söder im Moment nicht fürchten, auch wenn er den Konvent der Schwesterpartei regelrecht gerockt hat. Söder hat sich demonstrativ hinter AKK und gegen Bestrebungen in der CDU gestellt, über die K-Frage per Urwahl abstimmen zu lassen. Mit Erfolg. Der Bayer stützt die Saarländerin, am Ende wird ihr das helfen, die Kanzlerkandidatur zusammen mit Söder womöglich zu ihren Gunsten zu entscheiden. Denn eigene Ambitionen diesbezüglich hegt der CSU-Chef (noch) nicht. Der Parteitag in Leipzig war freilich nur ein Etappensieg für Kramp-Karrenbauer. Besonders wichtig wird für sie das kommende Jahr werden. In dem muss sie beweisen, dass sie so führen kann, wie sie es ihrer CDU in Leipzig versprochen hat. Ob ihr das gelingen wird, ist offen. Etwas Luft hat sie sich jedenfalls verschafft.

Hilfreich ist dabei das gute Verhältnis von Kramp-Karrenbauer und Söder. Seit die eine Angela Merkel abgelöst hat und der andere Horst Seehofer, marschieren CDU und CSU wieder gemeinsam. Man hat begriffen, dass der Kleinkrieg gegeneinander in der Flüchtlingspolitik nur dem politischen Gegner nutzt. Diese kräftezehrende Baustelle ist von Söder und AKK abgeräumt worden. Vor allem die CSU ist unter ihrem neuen Vorsitzenden plötzlich zum Hort der Harmonie mutiert, sogar zu einer Partei der Erneuerung. Genau das will Kramp-Karrenbauer auch der CDU verordnen.

In Leipzig ist die Union bereits große programmatische Schritte in diese Richtung gegangen. Die Lücken in der Klima- und Digitalpolitik wurden geschlossen, sozial- und familienpolitisch stellt sich die CDU ebenfalls neu auf. Das ist notwendig, denn inhaltlich sind in den 14 Jahren der Kanzlerschaft und den 18 Jahren des Vorsitzes von Angela Merkel viele Leerstellen entstanden. AKK scheint zu versuchen, mit den neuen Inhalten bereits die Grundlagen für ein Wahlprogramm zu legen, das am Ende zu ihr passt. Und nicht zu ihrem Hauptrivalen Friedrich Merz.

Die Union braucht den inhaltlichen Neuanfang auch deshalb so dringend, weil ihr politischer Gegner schon viel weiter ist. Damit ist nicht die SPD gemeint, die sich seit Monaten mit sich selbst beschäftigt. Gemeint sind die Grünen. Nach jetzigem Stand wird der nächste Bundestagswahlkampf von einer schwarz-grünen Konkurrenz geprägt sein. Eine ganz neue Erfahrung auf Bundesebene für die Union. Wie man mit ihr umgehen muss, wurde übrigens auf dem CDU-Parteitag ebenfalls deutlich – wiederum durch die Rede des CSU-Chefs Markus Söder.