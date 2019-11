Frauen halten Kerzen während einer Mahnwache am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Foto: Marco Ugarte/dpa

Von Stefan Vetter

Die öffentliche Bestürzung ist groß, wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen zwangsverheiratet werden, zum Opfer von Genitalverstümmelungen oder gar von »Ehrenmorden«. Doch Gewalt gegen Frauen gehört auch in der deutschen Gesellschaft zu den alltäglichen Scheußlichkeiten.

Laut Statistik wurden im vergangenen Jahr insgesamt 122 Frauen von ihren Partnern umgebracht. Im Schnitt also an jedem dritten Tag eine Tote. Mehr als 114.000 Frauen in Deutschland waren 2018 von Partnerschaftsgewalt betroffen, angefangen von sexueller Nötigung über Körperverletzung bis hin zu Mord und Totschlag. Zum Vergleich: Die Zahl der Wohnungseinbrüche, immer wieder für eine Schlagzeile gut, lag deutlich darunter. Auch daran wird die Dimension häuslicher Gewalt sichtbar. Und selbst die dürfte nur ein Teil der Wahrheit sein. Die Dunkelziffer liegt höher.

Zu tun hat das alles auch mit einer gesellschaftlichen Verharmlosung des Themas. Wenn von Beziehungstaten oder einer Familientragödie die Rede ist, dann drohen die Grenzen zwischen Tätern und Opfern zu verschwimmen. Dann suggeriert das automatisch, dass da wohl niemand unschuldig gewesen sein kann. Schon deshalb werden viele Betroffene das Erlebte nicht offenbaren. Die Unterstützungsangebote sind ohnehin rar gesät. Bis heute haben es die zuständigen Bundesländer nicht vermocht, genügend Plätze in Frauenhäusern zur Verfügung zu stellen und deutschlandweit für einheitliche Standards zu sorgen. Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass jede dritte Frau einmal im Leben Gewalt erlebt, aber nur jede Fünfte wendet sich deshalb auch an eine Beratungsstelle.

Es ist das Verdienst von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), diese Defizite offen anzusprechen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Der Vorstoß kommt gleichwohl ziemlich spät. Mit der sogenannten Istanbul-Konvention hat sich Deutschland auch völkerrechtlich zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verpflichtet. Die Ratifizierung des Vertrags erfolgte bereits vor zwei Jahren – zwei Jahre, in denen wenig bis gar nichts passiert ist. Immerhin soll der Ausbau von Hilfsangeboten nun mit einer dreistelligen Millionensumme des Bundes flankiert werden. Giffey stellt sogar einen Rechtsanspruch auf eine Unterbringung im Frauenhaus in Aussicht. Gegenwärtig gibt es dort aber gerade einmal 7000 Plätze und damit viel zu wenige, als dass sich auf absehbare Zeit ein Rechtsanspruch erfüllen ließe. Hier wären konkrete Zielvorgaben besser gewesen.

Mindestens genauso wichtig ist freilich, dass sich das gesellschaftliche Klima ändert. Geschlechterbezogene Gewalt ist noch immer weitgehend ein Tabuthema. Das darf es nicht länger sein. Daran gilt es immer wieder zu erinnern – nicht nur am »Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen«.