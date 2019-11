Von Hilmar Riemenschneider

Als »Chefaufklärer« der CDU hat Peter Biesenbach in der Opposition in Untersuchungsausschüssen jede Erinnerungslücke hinterfragt, keine Widersprüchlichkeit durchgehen lassen. Er darf sich also nicht wundern, dass ihn die jetzige Opposition an seiner Unerbittlichkeit misst.