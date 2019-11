Die ganz Akribischen zählen in der Hauptstadt mit. Am Freitag waren es 2736 Tage seit Nicht-Eröffnung des Berliner Flughafens. Ergibt knapp 90 Monate oder siebeneinhalb Jahre. So lange dauert nun schon die weltweit beachtete Posse um den BER. Sie soll jetzt konkret am 31. Oktober 2020 enden. Wenn das mal gut geht!