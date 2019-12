Von Wolfgang Kleideiter

Erneut scheiterte damit die Deutsche Umwelthilfe mit ihrem Ruf nach Fahrverboten – diesmal auf der Ruhr-Schlagader A 40 – am Pragmatismus der Richter. Die Sperrung ganzer Straßenzüge für bestimmte Fahrzeuge ist für diese nur das letzte Mittel der Wahl.

NRW-Städte wie Dortmund, Bonn, Bielefeld und Paderborn, die mit von der Klagewelle der Umwelthilfe betroffen sind, täten gut daran, die bisher in Münster getroffenen Entscheidungen und auch den aktuellen Vergleich intensiv zu lesen. An zahlreichen Stellen sind die vereinbarten Schritte – von der optimalen Ampelsteuerung über Park-and-ride-Anlagen bis hin zu neuen Euro-VI-Busflotten – übertragbar. Essen tut schon viel für den Klimaschutz, muss aber nachlegen. Das OVG lenkt in einem bisher von Mess- und Grenzwerten dominierten Streit die Aufmerksamkeit auf die Langzeitwirkung unterschiedlichster Maßnahmen. Denn diese sorgen in Summe nachhaltiger für bessere Luft als zeitlich begrenzte Sperrzonen an der nächsten Ecke.