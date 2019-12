Das OPEC-Logo am Sitz der Organisation Erdöl-exportierender Länder. Foto: dpa

Von Jürgen Stilling

Die Ölpreise sind niedrig – zur Freude der deutschen Autofahrer und zum Ärger der Ölproduzenten. Weil die Weltwirtschaft zunehmend schwächelt, sinkt die Nachfrage nach Rohöl. Gleichzeitig halten die USA und Russland ihre Produktion hoch. So haben etwa die Vereinigten Staaten jüngst erstmals seit 70 Jahren mehr Öl exportiert, als sie eingeführt haben. All das drückt den Preis am Rohölmarkt.