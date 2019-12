Eine Kerze und Grablichter leuchten hinter einer abgedunkelten Fensterscheibe an der Hauptwache der Augsburger Feuerwehr. Ein Mann, Mitglied der Augsburger Feuerwehr, war am Abend des 6. Dezember bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa