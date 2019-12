In Nordrhein-Westfalen wird es kein Kopftuch-Verbot in Kindertagesstätten und Grundschulen geben. Die Landesregierung ist von entsprechenden Plänen abgerückt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Von Elmar Ries

Nun macht die Landes­regierung eine Rolle rückwärts, vermutlich aus verfassungsrechtlichen Bedenken. Kein Verbot, statt­dessen mehr Aufklärung und Elterninformation also. Ob dieser Weg Erfolg verspricht?

Natürlich ist es heikel, über ein Kopftuch-Verbot zu diskutieren. Das Thema ist ideologisch aufgeladen und zudem juristisch nicht leicht zu fassen, weil Grundrechte betroffen sind, und das gleich mehrfach. Wer aber eine solche Debatte anfängt, muss zwingend auch die Folgen in den Blick nehmen. Das ist in diesem Fall fatalerweise nicht passiert.

Die religiöse Selbstbestimmung beginnt in Deutschland mit 14 Jahren. Davor fehlt Kindern zumindest laut Gesetz die Einsicht. Folglich tragen sie die Anschauungen ih­rer Eltern vor sich her. Und wenn die ihre Töchter schon in Kita oder Grundschule unter ein Kopftuch zwingen, ist das kein Ausdruck eines aufgeklärten Islam, sondern vielmehr der eines rückwärtsgewandten, politisch konservativen.

Was also tun, um eine solche Entwicklung zu verhindern? Aufklärung tut not, Elterninformation auch. Ob beides in den muslimischen Communities zwischen Hamm und Duisburg verfängt, darf leider bezweifelt werden.

Und nun? Offenbart die verzweifelte Suche nach einem gangbaren Weg ein ganz anderes Problem: dass es mit der Integration ausländischer Mitbürger in NRW noch immer nicht richtig weit gekommen ist. Fest steht, das Land tut gut daran, Kinderkopf­tücher zu verhindern. Das Hin und Her zeigt: Die Lösung ist offenbar so einfach wie die Quadratur eines Kreises.