Von Birgit Marschall

(WB). Politik und Handwerk begründen die Rückkehr zur Meisterpflicht mit der Qualitätssicherung und mehr Verbraucherschutz. Doch massive Beschwerden über die Qualität der Arbeit von Fliesenlegern oder Orgelbauern sind in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren eigentlich nicht bekannt geworden.

Das Handwerk muss auch nicht gestärkt werden, wie Wirtschaftsminister Altmaier den Schritt zurück in die Vergangenheit begründete. Das Handwerk ist doch schon bärenstark, weil die Nachfrage nach Handwerksleistungen seit vielen Jahren boomt.

Was das Handwerk in Wahrheit schwächt, ist der Fachkräftemangel, der in Zukunft noch deutlich schmerzhafter zu spüren sein wird. Doch die Rückkehr zum Meisterzwang trägt nun gerade nicht dazu bei, das Problem fehlender Handwerksangebote zu lösen.

Im Gegenteil: Die Verbraucher werden sich dank dieses Gesetzes mit bald weiter steigenden Preisen in den vom Meisterzwang betroffenen Branchen konfrontiert sehen.