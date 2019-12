Von Frank Polke

Die Atmosphäre des Gesprächs wurde denn auch von Walter-Borjans gelobt, der vor allem durch seine Zeit als nordrhein-westfälischer Finanzminister – anders als seine Mitstreiterin Esken – bereits über Erfahrungen in Regierungsämtern verfügt. Und dies könnte bei Walter- Borjans in den nächsten Wochen die Erkenntnis wachsen lassen, dass die im Wahlkampf um den SPD-Vorsitz gemachten Versprechungen den Realitätstest einfach nicht bestehen werden. Eine drastische Erhöhung des Mindestlohns, die Einführung der Vermögenssteuer, milliardenschwere Investitionen (und damit die Abkehr von einer soliden Finanzpolitik der Minister Schäuble und Scholz) – Forderungen, die sich zwar auf Regionalkonferenzen und in Juso-Ohren gut anhören mögen, in der Wirklichkeit aber mindestens zum Ende der großen Koalition führen würden.

Nicht nur Vertreter des Wirtschaftsflügels innerhalb der CDU können diesen Forderungen nicht einmal annähernd zustimmen. Hier geht es um den Markenkern der Union. Das mag man beim gestrigen Frühstück im Kanzleramt nicht besprochen haben. Denn die Kanzlerin ist in diesen Fragen der zukünftigen Geschäftsgrundlage der Koalition auch nicht mehr die erste Ansprechpartnerin. Das sind eindeutig Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Beide sind aktuell in keiner schlechten Ausgangsposition. Der Haushalt ist verabschiedet, wesentliche Grundentscheidungen sind getroffen. Ein Scheitern der Regierung wäre nicht der Union anzulasten, sondern wäre wohl im Bewusstsein vieler Wähler (und das nicht nur im klassischen bürgerlichen Klientel) Resultat der innerparteilichen Turbulenzen der SPD.

CDU und CSU könnten einen neuen Anlauf für eine Jamaika- Koalition unternehmen. Natürlich fühlen sich die Grünen im Umfragehoch und würden wohl nur zu teureren Preisen in das Bündnis mit der Union und der FDP gehen. Doch ganz unmöglich ist dieses Bündnis nicht. Sollte es aber tatsächlich zu Neuwahlen kommen, läuft das neue Führungsduo Gefahr, das ohnehin magere Wahlergebnis von 20,5 Prozent vielleicht zu halbieren. Im Ernst kann dies niemand bei den Sozialdemokraten wollen.