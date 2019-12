Von Martin Ellerich

Ihm geht es um den Markt für sein per Tanker zu vertreibendes Flüssiggas aus schmutzigem Fracking in den USA. Selbst in eisigen Zeiten des Kalten Krieges sind westliche Wohnzimmer mit sibirischem Gas geheizt worden. Politisch mochte die Beziehung zur Sowjetunion noch so frostig sein, frieren mussten die Deutschen deshalb nie. Es gab keine Lieferunterbrechung. Denn: Die Abhängigkeit ist keine einseitige: Pipelines binden Lieferanten ebenso wie Kunden. Die Erdgasröhren sind so leicht nicht auf andere Märkte umzuleiten – anders übrigens als Schiffe mit verflüssigtem Frackinggas. Trotzdem hat sich Deutschland immer gegen Lieferausfälle – ob technische oder politische – abgesichert. Die unterirdischen Gasspeicher decken den Bedarf für Monate.

Europa braucht keine Belehrung der USA

Zudem: Die mehrfach verlängerten Sanktionen wegen Moskaus blutiger Einmischung in der Ostukraine zeigen, dass Europa im Umgang mit Russland gewiss keine Belehrung aus den USA braucht – und schon gar nicht von einem Präsidenten, der im Wahlkampf gegen Hillary Clinton 2016 nach Unterstützung aus Moskau rief. Ja, es lässt sich vieles gegen das Nord-Stream-2-Projekt einwenden – vor allem, dass Deutsch- land damit seine Freunde in Polen und der Ukraine im Stich lässt. Denn die direkte Ostsee- Pipeline erleichtert es Moskau, Kiew über den Dreh am Gashahn zu disziplinieren, ohne Ärger mit den zahlungskräftigen Abnehmern in Westeuropa riskieren zu müssen, weil deren Gas auch nicht mehr ankommt. Das aber ist ein europäisches Problem, keines der USA. Man muss die neuen US-Sanktionen nicht wie der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer als „feindlichen Akt“ bezeichnen, aber sie machen deutlicher als je zuvor, wie zerrüttet die einstige transatlantische Freundschaft bereits ist.

Donald Trump kennt keine Verbündeten, er kennt nur Vasallen. Vor dem Hintergrund ist es für die Europäer besonders wichtig, sich möglichst wenig abhängig zu machen – wirtschaftlich, energiepolitisch und letztlich auch militärisch. Eine Chance dafür gibt es nur mit einer weiter geeinten Europäischen Union.