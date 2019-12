Ein Bus an der Haltestelle Rathausplatz. Foto: Besim Mazhiqi/Archiv

Von Ingo Schmitz

Paderborn macht nun den Anfang – auf eigene Kosten: Busse und Bahn sollen künftig gratis genutzt werden können. Die Einschränkung folgt sofort: erst mal nur am ersten Samstag im Monat. Dieser Ansatz – so ehrenwert er ist – wirkt mutlos und zu kurz gesprungen. Wenn die Bürger zunächst im Kalender nachschauen müssen, welcher Samstag denn gerade ist, dann ist die erste Hürde für die Akzeptanz des Angebots gesetzt. Für das Klima bleibt zudem zu hoffen, dass nicht nur Radfahrer und Fußgänger künftig in den Bussen sitzen.

Kostenloses Busfahren ist aber nur eine Seite der Medaille: Es braucht bessere Angebote und Anreize, um den Wagen stehen zu lassen – gerade im ländlich strukturierten OWL. Da ist noch viel zu tun. Und zwar mit Mut.