Bereits in der kommenden Woche könnte der britische Premier Boris Johnson seinen Brexit-Deal dem Parlament vorlegen. Mit der neu gewonnenen Mehrheit steht dem EU-Austritt am 31. Januar nichts mehr im Weg. Foto: Ben Stansall/AFP

Von Dorle Neumann

(WB). So – das war’s? Die Briten verlassen die EU am 31. Januar 2020 – Brexit erledigt? So einfach wird das nicht. Das werden die Briten auch noch spüren. Zwar hat Boris Johnson mit seinem alles überstrahlenden Wahlslogan „Get Brexit done“ den Nerv vieler Engländer getroffen, aber „done“ ist noch gar nichts.

Boris Johnson wird zwar sein „Dealchen“, das er mit der EU ausgehandelt hat, nun problemlos durchs Parlament bekommen – aber seine Absprachen regeln lediglich eine zweijährige Übergangszeit. Was danach kommt, ist noch völlig offen – und die EU wird nach wie vor nicht gewillt sein, dem Trickser aus London irgendwelche Zugeständnisse zu machen.

Es ist oft genug erwähnt worden: Wenn der Brexit kommt, muss er so unangenehm für das betroffene Land werden, dass sich bei keinem anderen Land in der EU irgendwelche Nachahmungsgelüste regen. Andere Länder wie etwa die USA, Russland oder Indien werden dem britischen Premier auch nichts schenken, wenn er wegen eines Handelsabkommens an ihre Tür klopft. Johnson hat im Wahlkampf viel versprochen – in den maroden Gesundheitsservice NHS will er Geld pumpen, ebenso ins Bildungssystem und in die Infrastruktur, die Bauern sollen Millionen erhalten. Woher er die Mittel nehmen will, hat er nicht verraten. Denn er hat sehr vielen zugesagt, dass sie das Geld erhalten, das man künftig nicht mehr an die EU zahlt. Irgendwie hat er dabei vergessen, dass man diese Mittel nur einmal ausgeben kann. Aber auch das werden die Briten, die seinen vollmundigen Unwahrheiten wider besseres Wissen und allen Warnungen zum Trotz glaubten, noch bitter erkennen müssen. Das Vereinigte Königreich ist tiefer gespalten denn je.

Denn die Wahlergebnisse belegen: Die Engländer wollten in der Mehrheit den Brexit, die Schotten aber ganz sicher nicht, die Nordiren stehen auch nicht dahinter. Wie lange wird es dauern, bis in diesen Regionen der Ruf nach der Abspaltung vom UK laut wird? Vermutlich nicht lange. In Schottland rumort es schon längst. Boris Johnson ist also der strahlende Sieger. Es bleibt abzuwarten, wie lange diese Euphorie anhält. Wenn das Schwarzbrot des Regierens gefragt ist und die Details des Brexits im Alltag ankommen, helfen auch alle Lügen, hilft jede Schönfärberei nichts mehr. Und dann kann Johnson die Unzulänglichkeiten seiner Politik keinem anderen mehr in die Schuhe schieben – vor allem nicht der EU. Die Zeit der Ausflüchte und der Tricks ist dann