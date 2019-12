Der demokratische Senator Jeff Van Drew aus New Jersey hatte sich in der Vergangenheit gegen ein Impeachment des Präsidenten ausgesprochen und auch dagegen gestimmt. Foto: Mel Evans/AP/dpa

Von Friedemann Diederichs

Die Stimmung im Land bewegte sich während des Verfahrens allerdings immer mehr in eine Richtung: Die Republikaner würden es mit der versuchten Entmachtung Clintons übertreiben, denn Affären zu haben und darüber zu lügen, sei doch eigentlich gar nicht so schlimm und ein täglich zehntausendfach begangenes Kavaliersdelikt. Umfragen zeigten wenig später, dass Clinton so beliebt wie nie zuvor war. Viele Bürger sahen ihn als Opfer überzogener Parteipolitik - und hätten ihn auch aufgrund der guten Wirtschaftslage für eine dritte Amtszeit gewählt, wenn dies von der Verfassung her nur möglich gewesen wäre.

Und nun das unausweichliche Trump-„Impeachment“, das vom US-Repräsentantenhaus morgen beschlossen werden soll . Mit einem bereits absehbaren Ende im Senat, wo Trump – von Demokraten des Amtsmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses beschuldigt – dank der Republikaner- Dominanz seine Absolution erhalten wird. Und wird es dann, begünstigt auch von der Konjunktur, die dritte Parallele geben – einen Aufschwung für den Präsidenten auf der Beliebtheitsskala bei den Bürgern und damit auch einen Vorteil für die Wahlen im November 2020? Es gibt Indizien, die in diese Richtung deuten. Da ist zum einen der Fakt, dass die Zeugen-Anhörungen auf dem Kapitol die Stimmung bei den Wählern nicht wesentlich verändert haben, was eine Zwangs- Entfernung des Präsidenten aus dem Amt angeht.

Umfragen belegen, dass die USA in dieser Frage weiter entlang parteipolitischer Linien - also ungefähr fifty-fifty - gespalten sind. Donald Trump glaubt, auch diese Herausforderung wie ein „Teflon-Präsident“ bestehen zu können. Seine Zustimmungsquote bei den Republikanern liege bei 95 Prozent, schrieb er kürzlich. Und: Die Republikaner seien derzeit so vereint wie nie in der Geschichte. Dass an beiden Thesen etwas dran ist, zeigt sich gerade auch angesichts der Verteidigungsmauer, die Amerikas Konservative hinter Trump errichtet haben. Was belegt: Er hat wie einst Bill Clinton gute Chancen, vom „Impeachment“ zu profitieren, wenn die Polit-Show vorbei ist.