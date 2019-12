Von Jürgen Stilling

Die schauen genau hin: Wie ist die berufliche Perspektive? Wie hoch das Einkommen? Und auch: Wie willkommen bin ich im Land? Noch sehen viele qualifizierte Arbeitnehmer diese Fragen hierzulande nicht befriedigend beantwortet – und gehen deshalb in andere Länder. Das Spitzentreffen bei Kanzlerin Merkel ist neben dem am 1. März in Kraft tretenden Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein Mosaikstein, um die Situation zu verbessern. Doch die Zeit drängt: Immer stärker lähmt der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern die Unternehmen. Dabei könnte man annehmen, dass die abflauende Konjunktur das Problem beseitigt oder zumindest stark lindert.

Keineswegs: Denn der aktuell drohende Arbeitsplatzabbau in manchem Großunternehmen spült in der Regel nicht diejenigen Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt, die an anderer Stelle benötigt werden. Doch was ist nun zu tun? Das neue Gesetz weist zwar den Weg in eine erfolgversprechende Richtung, doch wird es nur dann wirken, wenn gleichzeitig der deutsche Bürokratismus in der Zuwanderungsfrage nennenswert zurückgefahren wird. So sollten etwa die Visa-Verfahren deutlich beschleunigt werden. Allerdings ist der Mangel an technischen Fachkräften vom Handwerker bis zum Ingenieur nur ein Teil des Problems.

Der demografische Wandel lässt insbesondere den Bedarf an qualifizierten Menschen in Sozialberufen wachsen. In diesem Bereich wäre neben einer verstärkten Anwerbung im außereuropäischen Ausland auch die Umschulung Arbeitsloser ein Weg, um die Fachkräftelücke zu verkleinern. Mit dem Spitzentreffen ist trotz aller Hürden, die auf dem Weg zu mehr Zuwanderung in den Arbeitsmarkt noch zu nehmen sind, eine Basis gelegt. Nur wenn staatliche Stellen und die Wirtschaft ihre Strategien verzahnen, kann das Bemühen von Erfolg gekrönt sein. Hinzu kommt: Noch jahrzehntelang wird das Problem auf der Tagesordnung bleiben. Allerdings sind die Qualifikationsdefizite in deutschen Unternehmen in Teilen auch hausgemacht. Viele Firmen sind jahrelang einen einfachen Weg gegangen: Sie haben selbst gar nicht oder weit unter Bedarf ausgebildet. Stattdessen haben sie lieber Mitarbeiter von der Konkurrenz abgeworben. Diese Vorgehensweise rächt sich jetzt in einigen Betrieben bitter.