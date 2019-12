Von Gregor Mayntz

Das behördliche Eintreten für die freiheitliche Demokratie tritt damit in eine neue Phase . Die Politik und mit ihr die Blickrichtung der Behörden hatte sich angewöhnt, Rechtsextremismus als immer nur phasenweise Dynamik zu empfinden. Kaum drohte die NPD Ende der 1960er Jahren in den Bundestag einzuziehen, war es mit dem Spuk auch schon wieder vorbei.

Kaum breiteten sich ausländerfeindliche Anschläge und Bewegungen Anfang der 1990er Jahre aus, verschwanden sie auch schon wieder von der politischen Bildfläche. Ende 2011 hätten alle Alarmglocken auf Dauerbetrieb umschalten müssen, als die Mordserie der von den Behörden weitestgehend übersehenen NSU-Terrorgruppe bekannt wurde. Doch die alten Mechanismen wirkten noch nach. Zudem wurden die Kräfte der Sicherheitsbehörden über alle Maßen beansprucht vom Kampf gegen den islamistischen Terror.

Nur allzu bereitwillig hatten sich die westdeutschen Sicherheitsbehörden den Einschätzungen der abgewickelten DDR-Behörden angeschlossen, wonach es auf dem Gebiet der Neuen Länder keinen nennenswerten Rechtsextremismus gebe. Dabei waren die manifesten Bedrohungen unter der Oberfläche des Sozialismus dort nur totgeschwiegen worden.

29 Jahre nach dem Ende der DDR und acht Jahre nach dem Ende des NSU hat sich der Rechtsextremismus zu einer echten Bedrohung entwickelt. Wertvolle Zeit ist verloren gegangen, weil Politik und Behörden beharrlich daran festhielten, für wahr zu nehmen, was bequem klein interpretiert wurde. Jetzt braucht es weitere drei Jahre, bis etwa das BKA seine volle Schlagkraft entwickelt haben wird. Umso wichtiger ist, an der gesellschaftlichen Ächtung des Extremismus zu arbeiten und die Brandmauern gegen Extremisten in den Behörden zu stärken.

Die nahezu täglich bei Migranten und Befürwortern einer Willkommenskultur eingehenden Morddrohungen zeugen von einem unerträglichen Klima in Teilen der Gesellschaft, wie es noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war. Dass in den Behörden schwarze Schafe mit Zugriff auf die Aufklärungsmöglichkeiten des Staatsapparates daran, wie in Frankfurt, auch noch mitwirken, muss das letzte Alarmzeichen sein. In unzähligen Sonntagsreden haben sich die Repräsentanten von Staat und Gesellschaft über Jahrzehnte versichert, jederzeit den Anfängen wehren zu wollen. Nun sind die Anfänge über sie hinweggerollt und sie müssen dringend wieder Land gewinnen