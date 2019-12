Von Detlef Drewes

(WB). Der Finanzmarkt ist längst in Bewegung gekommen. Grün gilt nicht nur als schick, sondern als wichtiges Aushängeschild, um Anleger für sich zu gewinnen. Immer häufiger fragen private, aber auch die großen Investoren nach Papieren, die nachhaltig sind – soll heißen: mit deren Kauf man einen Beitrag zu Klimaschutz sowie ökologischer Politik in Verkehr, Bau und Produktion leistet.

Dieses neue Anleger-Verhalten löst in den Konzernetagen hektische Bemühungen aus – zumindest bei denen, die verstanden haben, dass ein grünes Image nicht nur der eigenen Reputation dient, sondern auch für neue Geldquellen sorgt. Zehn Jahre nachdem die Europäische Investitionsbank in Luxemburg ihre ersten grünen Papiere ausgab, liegt der Marktanteil allerdings immer noch bei gerade mal zwei Prozent.

Aber Beobachter, Wirtschaftsexperten, Banker und Anleger-Vertreter sind sich einig, dass es einen Schub geben wird. Die jetzige Einigung der EU auf Nachhaltigkeits-Kriterien dürfte dazu beitragen, weil sie dafür sorgt, dass eine große Gefahr bekämpft wird: das Greenwashing. Staaten, die Anleihen ausgeben, um damit Kohlekraftwerke zu modernisieren, ihre Atomkraft auszubauen oder geschützte Urwälder abzuholzen, werden umdenken müssen. Und Unternehmen werden zu prüfen haben, wie sie ihre Produktion umweltfreundlich und klimaschonend umstellen können.

So entsteht durch den Markt, aber eben auch durch die Erklärungen der neuen Präsidentinnen der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, eine Atmosphäre, in der Investoren nach gesellschaftlich erwünschten Projekten fragen. Auf der anderen Seite braucht der Markt klare Regeln, um das Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wenn beispielsweise immer mehr Verbraucher zwar auf das Flugzeug nicht verzichten, aber die dadurch entstehende CO2-Belastung kompensieren wollen, muss sicher sein, dass das Geld tatsächlich für den Klimaschutz eingesetzt wird.

Ein Wiederaufforstungsvorhaben, das den Klimakiller zunächst in Pflanzen bindet, reicht nicht. Es sollte garantiert sein, dass das Holz nicht später verbrannt und dann das Kohlendioxid doch noch freigesetzt wird. Die EU hat jetzt eine Grundlage gelegt, die sich als Test nicht nur für grüne Investments eignet. Allerdings sollte die Kommission nun auch darauf achten, dass die Kriterien nicht aufgeweicht werden. Die Versuche einiger Staaten beim Gipfeltreffen in der Vorwoche, als Atomenergie plötzlich ein grünes Mäntelchen bekommen sollte, waren ein Vorzeichen. Denn wenn von der Leyen ihren Green Deal wahr machen und die Klimaneutralität bis 2050 erreichen will, braucht sie eine blitzsaubere Bilanz. Förder- und Finanzinstrumente, die über jeden Zweifel erhaben sind. Wo grün draufsteht, muss grün drin sein. Alles andere würde die Union und ihre ehrgeizige Klimaschutzpolitik ökologisch weit zurückwerfen und politisch unglaubwürdig machen.