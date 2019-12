Von Hilmar Riemenschneider

(WB). So viel Geld hatte vor Lutz Lienenkämper kein NRW-Finanzminister zur Verfügung: 80,2 Milliarden Euro, davon allein Rekordsteuereinnahmen von 65,1 Milliarden, umfasst der Haushaltsplan für 2020 – und wenn der aufgeht, ist in einem Jahr davon nichts mehr übrig.

Auch nicht, um den 140-Milliarden-Euro-Schuldenberg auch nur ein bisschen abzutragen. Dabei soll es auch in den kommenden Jahren bleiben: Dies ist kein Ruhmesblatt für eine Landesregierung, die mit dem Versprechen gewählt worden ist, dass sie jeden übrigen Euro in die Schuldentilgung stecken werde. Zweieinhalb Jahre später ist das offenbar nicht mehr so wichtig.

Nachdenklich muss auch stimmen, dass die Landesregierung für die jetzt im Plan erreichte Schwarze Null bereits in die eigentlich für schlechte Zeiten gedachten Rücklagen greift: Von einer Krise ist aber jetzt nichts zu spüren. Dass mit dem Geld die Begehrlichkeiten wachsen, ist indes nichts Neues, in der Politik zumal.

Natürlich gilt es eine ganze Reihe neuer Aufgaben zu schultern – von der besseren Ausstattung der Kitas über neue Lehrerstellen bis zu mehr Personal für Polizei und Justiz oder einer Aufstockung des Kulturetats. Und die Liste der unerfüllten Forderungen – etwa nach gleicher Bezahlung für alle Lehrer oder mehr Investitionen in Krankenhäuser, in Infrastruktur oder Digitalisierung – ist lang. Und teurer. Rekordeinnahmen würden eigentlich nahelegen, dass der Finanzminister auch ans Sparen denkt. Davon ist nichts zu sehen. Der Hinweis, dass die Einnahmen ja nicht so stark steigen wie erwartet, signalisiert etwas anderes: Sonst hätte man mehr Geld ausgeben können – siehe oben. Die eigentliche Bewährungsprobe steht für die Landesregierung damit noch aus. Sie muss beweisen, dass sie spart, weil die vollmundigen Wahlversprechen von CDU und FDP sonst zu Luftnummern verkämen.

Gleichzeitig stehen aber noch kostspielige Projekte wie die Absenkung der Grunderwerbsteuer auf dem eigenen Aufgabenzettel. Anders als bisher gilt aber ab 2020 definitiv die Schuldenbremse. In dieser Situation über mehr Ausgaben auf Pump nachzudenken, wie es Teile der SPD und ihr Bundesvorsitzender Walter-Borjans fordern, überzeugt darum nicht. Nur weil die niedrigen Zinsen offenbar den Schrecken eines wachsenden Schuldenberges schrumpfen lassen, muss man nicht die Lehren der letzten Finanzkrise über Bord werfen. Es bleibt auch so genügend Gestaltungsraum, über den der politische Streit lohnt. Für die Bürger zählt unter dem Strich, dass sich die Lage für sie bessert. Und tatsächlich kann die schwarz-gelbe Bilanz einiges auf der Haben-Seite vorweisen. Sparen steht aber weiter auf der Soll-Seite.