Von Claudia Kramer-Santel

(WB). Verfängliche Zeugenaussagen, offene Lügen, ein erratisches Vorgehen, handfeste Vorwürfe der Einflussnahme in der Ukraine: Für viele Beobachter ist die Sache klar. Donald Trump muss raus aus dem Oval Office. Doch Vorsicht. Es ist nicht ausgemacht, dass er nach der Entscheidung des Repräsentantenhauses für ein Impeachment um sein Amt fürchten muss. Im Gegenteil.

Nach jetzigem Stand dürfte ihm das Projekt der Demokraten eher helfen. Denn im US-Senat, der jetzt am Zuge ist, steht die republikanische Mehrheit weiter fest zu Trump. Die juristische Beweiskette gegen den US-Präsidenten mag stehen. Am Ende geht es um Politik, Interessen und öffentliche Meinung. Nicht nur der Präsident, auch ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus wird 2020 gewählt. Solange Trump bei seinen Fans ankommt, halten die republikanischen Vertreter, die zuallererst gerne wiedergewählt werden wollen, zu ihm.

Ist das Verfahren angesichts des absehbaren Stopps im Senat also unsinnig? Nein. Für die Demokraten geht es vorrangig um ihre staatsbürgerliche Verantwortung. Die USA sind stolz auf ihre demokratischen Institutionen, auf die strenge Kontrolle ihrer Politiker. Wären die Demokraten nicht eingeschritten, würde ihnen ein Makel anhaften. Sie müssten sich vorwerfen lassen, dass der aktuelle Präsident mit seiner Ignoranz von Verfahren und Abläufen einfach so durchkommt. Trump wird nun mit aller Macht versuchen, das Ganze in Munition für den Wahlkampf zu verwandeln. Er versteht es wie kein Zweiter, den Spieß umzudrehen und sich als Opfer der Demokraten zu inszenieren. Und er hat damit längst begonnen: Ellenlange, erhitzte Tweets gegen die demokratische Sprecherin Nancy Pelosi, dazu sein Dauer-Argument, das alles sei eine Hexenjagd gegen ihn. Der Grund für seine maßlose Reaktion dürfte sein gekränktes Ego sein.

Doch es gibt für die Demokraten noch eine Chance: Die gebildete Mittelschicht könnte es auf die Dauer abstoßen, wie ihr Präsident sich benimmt. Doch das Land wird weiter tief gespalten bleiben. Ob der Tag, an dem das Repräsentantenhaus für die Amtsenthebung stimmte, historisch wird, ist deshalb unklar. Eins steht fest: Dem Präsidenten haftet nun etwas an. Ob er daraus die Schlüsse zieht und sich mäßigt, ist unwahrscheinlich.