Von Wolfgang Kleideiter

Es wäre zweifellos vor allem in Nordrhein-Westfalen eine Bescherung für manch eine Kämmerei. Denn gerade hier dienen in vielen Gemeinden kommunale Kassenkredite im Milliardenumfang seit Jahrzehnten nicht der eigentlich gedachten Überbrückung kurzfristiger Kassenengpässe, sondern sie sind Dauer-Parkplätze für Schulden. In NRW hatten nach Auswertung des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr 57 Prozent aller kommunalen Kassenkredite eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr. In vielen Fällen werden sie erst 2022 und 2023 fällig. Dann muss ein neuer Dispo her – komme, was wolle.

Wobei die Kassenkredite, die sich in den NRW-Kommunen Ende 2018 in Summe auf sagenhafte 22,6 Milliarden Euro beliefen, nur einen Teil der Verschuldung darstellen. Etwa eine gleich hohe Summe kommt noch einmal oben drauf. Alles in allem drücken die Kommunen im Land Schulden in Höhe von 50 Milliarden Euro. Kein Pappenstiel. Überdurchschnittliche Verschuldung durch Kassenkredite, deutlich über dem Schnitt liegende soziale Ausgaben, unterdurchschnittliche Investitionsausgaben – dieses Muster lässt sich an vielen Haushalten ablesen. Die Bürger machen Lebensqualität sehr stark am Zustand ihre Kommune fest. Städte, die in sich diesem Dreieck bewegen, können aber kaum mit positiven Nachrichten punkten. Das Nötigste wird gemacht – mehr sitzt oft nicht drin.

Entsprechend sehen Schulen, Kitas und Bäder aus. Den Automatismus, der ver- schuldete Kommunen in strukturschwachen Regionen mit daran hindert, wichtige Investitionen vorzunehmen, will Olaf Scholz durchbrechen. Auf den ersten Blick nicht verkehrt, denn – unabhängig von den Ursachen – kommen solche Städte mit Bordmitteln nur sehr langsam wieder auf einen grünen Zweig. Und sie fallen bei ihren Sparbemühungen häufig wieder zurück, wenn Bund und Länder ihnen neue Aufgaben aufbürden, aber erst nach langem Hin und Her einen Teil der Kosten erstatten. Der Stärkungspakt „Stadtfinanzen“ in NRW zeigt zwar Wirkung, das Altschuldenproblem kriegt man so aber nicht in den Griff. In jüngerer Zeit haben es die Kommunen bundesweit gleichwohl geschafft, die kurzfristigen Kassenkredite abzubauen. Befördert hat diese Entwicklung aber vor allem die „Hessenkasse“. Die dortige Landesregierung hat 2018 ein Programm aufgelegt und kommunale Kassenkredite in Höhe von 4,8 Milliarden Euro abgelöst. Über solche Einzelschritte hinaus braucht es mehr Instrumente auf allen Ebenen: Lange vor Olaf Scholz hat schon CSU- Innenminister Horst Seehofer im Zusammenhang mit den angestrebten gleichwertigen Lebensverhältnissen die Altschulden-Problematik der Gemeinden und Kreise angesprochen. Wie der Finanzminister plädierte auch der CSU-Politiker für einen breiten nationalen Konsens. Genau den wird es brauchen, wenn das Schuldenproblem eingedämmt werden soll. Wobei die gezielte Hilfe nicht der Freifahrtschein sein darf, sich Hals über Kopf in neue finanzielle Abenteuer zu stürzen.

Die Städte kommen aber ansonsten nicht aus der misslichen Lage heraus. Wem es beim Gedanken einer Entschuldung unbehaglich wird, der sollte sich fragen, ob er eine dauerhafte Handlungsunfähigkeit einer Stadt besser ertragen kann.