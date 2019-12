Von Norbert Tiemann

Da schrillen zum Jahresausklang plötzlich und unerwartet mit Blick auf die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen die politischen Alarmglocken? Wegen eines Defizits von etwas über einer Milliarde Euro? Mitnichten. Also: locker bleiben. Weder kommt diese Bilanz überraschend, noch gibt sie Anlass für neue Beitrags-Panik.

Denn diese Finanzentwicklung bei den Krankenkassen zeichnete sich, trotz beschäftigungsbedingter Rekordeinnahmen, bereits in der ersten Hälfte des ausgehenden Jahres ab: Schon damals belief sich das Defizit auf rund 540 Millionen Euro, das sich in der zweiten Jahreshälfte entsprechend verdoppelt hat. Aber nicht etwa, weil die Krankenkassen mit den Beitragsgeldern nicht sorgsam genug umgegangen wären oder gar die Spendierhosen angezogen hätten. Die Politik, angetrieben durch den umtriebigen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, hat das Leistungsspektrum erweitert; wie naiv muss man eigentlich sein zu glauben, dass diese erheblichen und auch notwendigen Verbesserungen zum Nulltarif zu haben sein würden? Natürlich belasten neue Leistungen die Ausgabenseite.

So soll das Pflegepersonal- Stärkungsgesetz zu einer höheren Personalausstattung und zu besseren Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege beitragen, die Betreuungsqualität von Pflegebedürftigen steigern. Eine erste Therapie gegen den grassierenden Pflege-Notstand in Deutschland. Und auch das neue Terminservicegesetz, das Wartezeiten verkürzen und das Sprechstundenangebot beim Arzt erweitern soll, wird natürlich Geld kosten.

Aber: Dieses Geld ist da, denn die Kassen haben sich in den zurückliegenden Jahren ein ganz dickes Finanzpolster zugelegt: Diese sogenannte Mindestreserve beläuft sich inzwischen auf das rund Vierfache des gesetzlich Vorgeschriebenen und weist mit über 20 Milliarden Euro auch einen Rekordwert aus. Deshalb dürfte den Bundesgesundheitsminister der aktuelle Ausgabenanstieg auch ziemlich kalt lassen; Spahn hat schon vor Monaten entspannt auf dieses „Sparbuch“ hingewiesen und daran appelliert, zur Finanzierung dieser neuen Kosten erst einmal die Rücklagen abzuschmelzen. Und weil sich diese, mit sicherlich gravierenden Unterschieden zwischen einzelnen Kassen, so üppig entwickelt haben, steht Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch im neuen Jahr 2020 wohl keine flächendeckende Beitragserhöhungswelle ins Haus. Also: aktuell kein Grund für Alarmismus.

Allerdings: Die eigentliche finanzpolitische Herausforderung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen: Der demografische Wandel führt zu immer mehr älteren und Leistungen in Anspruch nehmenden Menschen, parallel dazu gehen den Kassen mit den geburtenstarken Jahrgängen, die in Rente gehen, bald zahlungskräftige und vielzählig Mitglieder verloren. Spätestens dann geht die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben weit auseinander. Das braucht Lösungen, an denen nicht früh genug gearbeitet werden kann.