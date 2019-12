Von Claudia Kramer-Santel

Und das bislang mit Erfolg, allem zum Trotz. Er hat es geschafft, einen Aufstand im eigenen Lager zu unterdrücken und seinen Gegner Gideon Sa‘ar unter der psychologisch wichtigen 30-Prozent-Marke zu halten. Er trifft in Zeiten großer sicherheitspolitischer Herausforderungen weiter den emotionalen Nerv seiner Partei. Damit hat er seinen rechten Block für die nächste Wahl im März zementiert.

Doch auch im Frühjahr dürfte es keine wesentlich neuen Ergebnisse geben. Das Land laviert sich so immer tiefer in eine politische Sackgasse. Die Wiederwahl zum Likud-Chef zeigt, dass Netanjahus politischer Instinkt weiter funktioniert. Doch in Israel bleibt die am meisten polarisierende politische Frage weiter akut: Mr. Netanjahu selbst. Er spaltet weiter das Land.

Der Premier macht unbeirrt weiter und wuchert in seinem politischen Überlebenskampf mit seinem wichtigsten Pfund: der Freundschaft zu Donald Trump. Netanjahu hat von ihm auch wohl das wichtigste Argument übernommen, um seine Anhänger bei der Stange zu halten: Es gibt angeblich eine „Hexenjagd“ gegen ihn. Wie Trump behauptet er steif und fest, eine Allianz aus liberalen Medien und Justizsystem wolle ihn stürzen. Eine Verschwörungstheorie, die viele Israelis abstößt.

Mit großen Zugeständnissen in der Siedlungsfrage will Netanjahu zudem die strengreligiösen und rechten Parteien an sich binden, damit sie im juristischen Tauziehen um seine Immunität weiter zu ihm halten. Deshalb bekräftigt er immer wieder Pläne zur Annektierung der Siedlungen im Westjordanland. „Rettet mich“ ist weiter seine große Botschaft an die Wähler. Doch jetzt hat Israels höchstes Gericht das Wort – es muss entscheiden, ob Netanjahu bei einem Sieg im März trotz Korruptionsanklage mit einer Regierungsbildung beauftragt werden darf.

Mögen Israels funktionierende demokratische Institutionen ihn noch so sehr in die Enge treiben: Netanjahus Machthunger ist ungebrochen. Die Wiederwahl in dieser Woche ist trotzdem nur ein Zwischenerfolg. Seine Zukunft hängt weiter am seidenen Faden.