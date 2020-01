Das abgebrannte Affenhaus ist nach dem Brand in der Silvesternacht im Krefelder Zoo zu sehen. Die Aufnahme entstand mit einer Drohne. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von Martin Ellerich

Ballons mit Glück- und Segenswünschen für das neue Jahr haben in dessen erster Stunde die Katastrophe ausgelöst. So stellt sich der Ablauf derzeit da. Gefährlicher, sträflicher Leichtsinn – anders kann man nicht nennen, was Feiernde da zu verantworten haben. Ihr Party-Gag hat 30 Affen das Leben gekostet.