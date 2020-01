Von Friedemann Diederichs

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Iran testen würde, wie der antimilitaristisch eingestellte US-Präsident auf eine massive Herausforderung reagieren würde. Die fraglos von Teheran inszenierte Belagerung der amerikanischen Botschaft in Bagdad ist ein solcher Prüfstein, der auch eine wichtige historische Komponente hat. Denn 444 Tage lang hielten als „Studenten“ getarnte iranische Terroristen im November 1979 beginnend die US-Botschaft in Teheran und 52 Mitarbeiter im Würgegriff, während der damalige Präsident Jimmy Carter hilflos zusah und am Ende politisch unter dem Debakel litt.