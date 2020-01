Von Jürgen Stilling

Die Zeiten haben sich grundlegend gewandelt. Konjunkturflauten führten in der Vergangenheit immer wieder zu einem drastischen Anstieg der Erwerbslosigkeit. Im Jahr 2020 ist die Lage eine gänzlich andere – aus zwei Gründen: Zum einen erwarten sämtliche Konjunkturexperten nach dem Auslaufen des inzwischen zehnjährigen Aufschwungs nur einen leichten Wachstumsdämpfer. Entsprechend gering sind damit auch die Auswirkungen am Arbeitsmarkt.

Zum Zweiten gibt es demografische Faktoren, die den Unternehmen auch in wirtschaftlichen Abschwungphasen einen anhaltenden Fachkräftemangel bescheren. Zahlreiche Betriebe – zurzeit vor allem im deutschen Maschinenbau – beklagen in einem Atemzug eine Exportschwäche und ein Defizit an qualifizierten Mitarbeitern.

Dennoch gibt es strukturelle Umbrüche, die in den kommenden Jahren zahllose Menschen aus dem Arbeitsmarkt drängen. Neben dem hohen Digitalisierungstempo in fast allen Branchen trifft insbesondere die Autoindustrie und ihre Zulieferer ein gravierender Wandel der Arbeitswelt. Der Verteufelung der Verbrennungsmotoren, also die Wende zu deutlich mehr E-Mobilität, wird viele Tausend Stellen kosten.

Zum Teil können die betroffenen Mitarbeiter sicher einen Job im Handwerk finden. Doch ohne Einkommenseinbußen wird das nicht möglich sein.

Das Wohl und Wehe anderer Branchen hängt von zahlreichen politischen Faktoren ab. Schlimmster Unruhestifter ist und bleibt Donald Trump – zumindest bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl im Herbst. Handelskriege mit Europa und China, politische, wenn nicht sogar kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Iran und Nordkorea – die Liste der potenziellen Risiken ist lang. Hinzu kommt der bevorstehende Brexit, dessen Modalitäten noch längst nicht ausgehandelt sind.

All diese Risiken machen nachvollziehbar, dass die Unternehmen hierzulande stark verunsichert sind. Neues Personal wird deshalb derzeit – wenn überhaupt – nur sehr zurückhaltend eingestellt.

Regionen, in denen mittelständische Unternehmen dominieren und nicht die Großindustrie, stehen in Abschwungphasen besser da, weil die einzelnen kleineren Unternehmen in unterschiedlichem Maß von der Flaute betroffen sind. Außerdem können diese Firmen flexibler auf Umbrüche reagieren – sei es in einzelnen Ländern oder auch Branchen.