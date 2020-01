Menschen treten in Bagdad auf Teppiche, die mit der Flagge der USA und einer Karikatur von US-Präsident Trump bedruckt sind. Foto: Nasser Nasser/AP/dpa

Von Friedemann Diederichs

Diese Worte kommen von einem Mann, der eigentlich keinen Waffengang will. Doch nun besteht die Gefahr, dass sich Trump mit seinen Muskelspielen selbst so unter Handlungsdruck setzt, dass ihm nichts anderes als eine Reaktion durch die Streitkräfte übrig bleibt. Dies wird natürlich vom Verhalten der Führung in Teheran abhängen, die jetzt vor dem Dilemma steht: Wie überzeugend antworten, ohne eine ausgeweitete Konfrontation mit dem Erzfeind USA zu provozieren? Angesichts des Ikonen- Status des Getöteten kann es der Iran kaum nur seinen Helfergruppen im Ausland – wie der Hisbollah – überlassen, Rache zu üben. Gleichzeitig muss Teheran darauf achten, mit seiner Reaktion nicht auch die Europäer zu verstimmen, die dem Regime im Atomstreit mit den USA Rückendeckung gewährt haben. Das alles stellt eine brisante und komplexe Herausforderung dar – mit ungewissem Ausgang.