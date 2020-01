Von Frank Polke

Es braucht neue Vorschläge, neue Wege – und einen enormen politischen Willen. Immer wieder beklagen Naturschützer (und mit ihnen Teile der Öffentlichkeit), dass es so in der konventionellen Landwirtschaft nicht weitergehen kann. Sie verweisen auf Insektensterben, die hohe Nitrat-Belastung des Grundwassers, die teilweise nicht guten Haltungsbedingungen für Tiere. All das ist richtig – beschreibt aber eben nur einen Teil der Wahrheit. Landwirte stehen im knallharten – globalen – Wettbewerb , in dem fast immer der Preis über den Absatz und die Marktchancen bestimmt.

Standards wie artgerechte Tierhaltung, Verzicht auf Antibiotika oder weniger Einsatz von Dünger auf den Feldern spielen dabei in Spanien, Rumänien oder Südamerika eine wesentlich geringere Rolle als in Deutschland. In diesen strukturschwachen Ländern ist die Tierproduktion oft die einzige Möglichkeit, Wertschöpfung zu generieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Doch diese altbekannten Argumente leisten keinen konstruktiven Beitrag zur Lösung der Frage, wie Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft haben kann. Eines ist klar: Namenlose Agrar-Investoren leisten keinen Beitrag zur generationenübergreifenden Struktur der dörflichen Gemeinschaft.

Der ehemalige Landwirtschaftsminister Jochen Borchert erarbeitet ein Konzept, wie sich konventionelle Landwirtschaft mit den veränderten Anforderungen des Umweltund Klimaschutzes vereinbaren lässt. Am Anfang steht die Erkenntnis, dass gerade tierhaltende Betriebe in Deutschland nicht größer werden können. Dafür fehlt die gesellschaftliche Akzeptanz, dafür fehlt der Platz, dafür ist die nationale Nachfrage zu gering. In Zukunft muss die Qualität an erster Stelle stehen, zu der auch Klima- und Tierschutz gehören und die den Bauern auch dann einen fairen Erlös garantiert, wenn der Verbraucher doch nur auf den Preis schielt.

Dem Staat bleibt die Aufgabe, dieses Projekt steuerlich zu subventionieren – gerade auch für diejenigen, die sich den dann höheren Preis für Fleisch made in Germany nicht leisten können