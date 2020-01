Trümmer der abgestürzten ukrainischen Maschine in der Nähe von Teheran. Foto: dpa

Von Friedemann Diederichs

Undemokratische Regime haben ihre bewährten Verfahren, wenn es darum geht, unbequeme Fakten zu vertuschen: So lange eine alternative Wahrheit propagieren, bis sich Zweifel an der Realität festsetzen. Moskau hat dies zeitweise erfolgreich praktiziert, nachdem 2014 prorussische Rebellen in der Ostukraine eine Boeing 777 der „Malaysian Airlines“ vom Himmel geschossen hatten – mithilfe eines russischen Raketengeschützes.

Und nun Teheran und der wohl irrtümliche Abschuss der ukrainischen Boeing 737 durch eine wieder von Moskau gelieferte Rakete. Für Experten deutete von Beginn an eine Fülle von Indizien auf diesen Hergang hin: Der zeitliche Zusammenhang mit den iranischen Luftattacken auf US-Basen im Irak. Die Radarkurve mit dem rapiden Absturz. Die Löcher im Rumpf des Wracks ...

Nun lassen ein Abschuss-Video und andere Fakten den Mullahs kaum noch Spielraum zum Leugnen. Sie werden hoffentlich irgendwann vor zivilen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Tragödie zeigt auch: Mit der Kriegskunst Teherans, das offenbar zivile Flugzeuge nicht von Kampfjets unterscheiden kann, ist es nicht weit her.