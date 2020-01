Ein Schriftzug am Landtag in Erfurf. Foto: Jan Woitas/dpa

Von Norbert Tiemann

Die thüringische Landtagswahl ist seit elf Wochen Geschichte – aber eine Landesregierung noch immer nicht in Sicht. Rot-Rot-Grün mit Ministerpräsident Bodo Ramelow fehlen vier Stimmen zur Mehrheit.

Die Landes-CDU, vom Konrad- Adenauer-Haus nach der verlorenen Wahl zu einem klaren Nein zu jedweder Form der Zusammenarbeit mit der Linkspartei verdonnert, hadert nun mit diesem „No-go“. Perforiert wird das knallharte Nein ausgerechnet vom politischen Gegner, der schlussendlich Profiteur eines Kurswechsels werden könnte: Bodo Ramelow, strahlender Wahlsieger und alles andere als ein altkommunistischer Beton- Ideologe, versteht sich auf politische Charme-Offensiven und kokettiert mit dem Image, eher in der linken Sozialdemokratie als beim SED-Nachfolger politisch beheimatet zu sein. Der „gute rote Bodo“ avanciert zur politischen Versuchung für die hadernde CDU.

Das treibt geradezu urige Blüten: Auf der Zielgeraden der rotrot- grünen Koalitionsgespräche platziert die CDU plötzlich die Idee einer Projektregierung. Soll heißen: Keine formale Koalition, weil ja verboten, sondern eine auf Projekte bezogene Zusammenarbeit, sehr wohl mit personellem Niederschlag auf der Regierungsbank. Für jedes Projekt trägt der Initiator die politische Verantwortung und kann sich, dem nagelneuen österreichischen ÖVP-Grüne-Modell folgend, dafür auch wechselnde Mehrheiten suchen. Not macht erfinderisch. Und Ramelow wäre bekanntlich nicht gänzlich abgeneigt – mit der CDU im Boot und 53 Prozent der Stimmen ließe es sich locker durchregieren.

Die koalitionspolitische Lockerungsübung würde aber die CDU bundesweit in die Bredouille katapultieren: Wer die Linke für Bündnisse salonfähig macht, muss den Sympathisanten einer Zusammenarbeit mit der rechtsnationalistischen AfD in der CDU auch eine Antwort liefern. Die Union wäre plötzlich womöglich zu allen Seiten offen – und kann, Tucholsky folgend, dann nicht ganz dicht sein. Die CDU muss der Versuchung des Mitregierens widerstehen. Ihre Rolle könnte eine auf Projekte bezogene Tolerierung der Minderheitsregierung sein – für bessere Schulen, für mehr Polizei. Ein dauerhaftes Steigbügel- Halten für Rot-Rot-Grün aber würde die CDU in die Spaltung treiben.