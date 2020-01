Von Oliver Kreth

Es war erschreckend, was die deutschen Handballer gegen Spanien auf dem Parkett abgeliefert haben. Hanebüchene technische Fehler, schwache Torwartleistungen, eine erschreckende Wurfquote und ein Kapitän, der keinen Kurs aus der Notlage vorgeben konnte. So wird das nichts mit der EM-Medaille, die die Deutschen, vom Spieler, über den Trainer bis zum Funktionär, als Ziel ausgegeben haben.

Es wurde auch sonst im Vorfeld genug geredet. Man hat sich ausreichend bestätigt, dass der Teamgeist intakt ist und dass Christian Prokop gute Arbeit macht und dass der Bundestrainer mittlerweile ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Spielern hat. Doch was nutzt das alles und der beste Matchplan, wenn die Anzahl der technischen Fehler so hoch ist wie in der Partie gegen die Spanier. Der routinierten Altherrentruppe reichte deshalb schon eine mittelmäßige Leistung, um die DHB-Auswahl zu demontieren. Aber schon der Auftritt gegen die Niederlande war alles andere als souverän. Das 34:23 täuschte darüber ein wenig hinweg.

Die deutsche Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr mit Leidenschaft und Emotion ins WM-Halbfinale gespielt. Davon ist bisher bei der EM nichts zu sehen. Und es scheint: Die sportlichen Mitteln reichen derzeit nicht, um zu den Besten zu gehören. Da hilft alles Reden nichts.