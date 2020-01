Von Elmar Ries

Nicht schlecht heißt nicht automatisch gut. Auf das deutsche Gesundheitssystem trifft das zu. Natürlich funktioniert die Versorgung. Es hapert nur immer häufiger an immer mehr Ecken. Landärzte sind Mangelware, Plätze in der Kurzzeitpflege auch. Klinikpersonal fehlt, die Notaufnahmen sind überfüllt, wer einen Termin beim Facharzt benötigt, braucht neben Zeit viel Geduld. Das gesamte System, so scheint es, ist an seine Grenzen gekommen. Man könnte auch sagen: auf den Hund.