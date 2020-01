Von Johannes Loy

Selbst der wackerste Katholik wird in diesen Tagen zwischen der Debatte um sexuelle Gewalt im Raum der Kirche, beendeter Amazonas-Synode und beginnendem „Synodalen Weg“ schwer seufzen. Im neuen Jahr sollen behutsam Weichen gestellt werden. Möglicherweise will Papst Franziskus in Ausnahmefällen in abgelegenen Dörfern des Amazonasgebiets verheiratete Priester zulassen. Aus Sorge um die kontinuierliche sakramentale Seelsorge an den Christen, die dort leben. In konservativen Kreisen der Kirche im Vatikan wird nun ein Dammbruch vermutet; eine spirituelle Aushöhlung jenes über Jahrhunderte hinweg sakral überhöhten Klerikerstandes.