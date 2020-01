Von Hilmar Riemenschneider

Der Kohleausstieg wird greifbar, die Energiewende zwingend: Deutschland – vorweg Nordrhein-Westfalen – ­begibt sich auf einen Weg, den im Ausland viele als Abenteuer belächeln, andere gespannt beobachten. Die Richtung ist angesichts des globalen Klimawandels alternativlos.

Deshalb ist es nur schwer vermittelbar, dass der Energiekonzern Uniper scheinbar in die entgegengesetzte Richtung läuft und Datteln IV in den längst genehmigten Dauerbetrieb nimmt. Wenn Datteln aber nicht das neue Symbol der Kohlegegner werden soll, muss transparent belegt werden, wo wie viel CO 2 eingespart wird.

Hambach gerettet, Ausstieg festgelegt – die Kohle­gegner mögen trotz dieses Erfolgs ungeduldig bleiben. Ihre Argumente werden damit indes dünner. Denn dieser zäh ausgehandelte Ausstiegspfad zeigt, dass Klimaschutz Zeit braucht.