Von Holger Möhle

Heiko Maas sucht den Frontkontakt. Für einen Erfolg der internationalen Libyen-Konferenz an diesem Sonntag in Berlin ist der deutsche Außenminister nach Bengasi gereist, wo er einen entscheidenden Akteur auf dem libyschen Schlachtfeld für einen dauerhaften Waffenstillstand will: den zumindest in Libyen ungezähmten General Khalifa Haftar, dessen Truppen mit Unterstützung russischer Söldner weite Teile des Landes kontrollieren.

General Haftars wilde Soldateska kämpft dort gegen die Streitkräfte der international weitgehend anerkannten Zentralregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, der militärisch enorm unter Druck steht. Der Krieg in Libyen ist auch ein Krieg um Öl, der längst Züge eines Stellvertreter-Konfliktes angenommen hat. Russland wie auch die Türkei mischen mit eigenen Truppen auf unterschiedlichen Seiten mit – oder heizen mit Waffenlieferungen den innerlibyschen Konflikt weiter an. Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan suchen in Libyen ihre strategische Eintrittskarte auf nordafrikanisches Terrain. Sollten beide innerlibyschen Kontrahenten – Sarradsch wie Haftar – an diesem Sonntag tatsächlich ins Kanzleramt kommen, kann ein Ergebnis möglich werden, das den Einstieg in einen politischen Prozess und Verhandlungen über eine Nachkriegsordnung in Libyen bedeuten könnte.

Für Kanzlerin Angela Merkel wie für Heiko Maas als deutsche Gastgeber wäre dies ein Ergebnis, das sie als Erfolg verbuchen könnten. Sollte die Konferenz in Berlin den Impuls für einen Waffenstillstand in Libyen geben, der wenigstens einigermaßen stabil und von einer gewissen Dauer ist, wäre schon viel gewonnen. Libyen darf kein zweites Syrien werden. Ausländische Akteure – etwa aus Russland und der Türkei – müssen ihren aggressiven militärischen Einfluss zurücknehmen. Es gibt schon zu viele Tragödien in der Region.