Von Oliver Horst

Bislang ist der Fachkräftemangel oft nur ein Schlagwort gewesen, das immer und immer fällt. Wirkliche Auswirkungen haben die meisten Otto-Normalbürger noch nicht zu spüren bekommen. Na gut, der Handwerker ließ vielleicht länger auf sich warten als früher. Aber wenn in Restaurants plötzlich an Tagen die Küche kalt bleibt, an denen sie eigentlich immer am besten besucht waren, und Gäste vor verschlossenen Türen stehen, dann sieht die Sache anders aus.