Von Michael Giese

Amtsmüde ist Horst Seehofer nicht – trotz seiner 70 Jahre. Der Bundesinnenminister findet nachgerade richtig Freude an seinem Amt, das er seit März 2018 bekleidet. Er hoffe, dass er das Innenministerium noch einige Zeit leiten dürfe, sagte er voller Tatendrang zu Jahresbeginn vor dem Beamtenbund in Köln. Diese Ankündigung galt als Retourkutsche auf den CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Bayerns Ministerpräsident drängt zurzeit mit Nachdruck auf eine Rochade im Bundeskabinett. Seehofer solle aus Altersgründen weichen. Inzwischen steht aber auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf Söders Liste – wegen miserabler Umfragewerte.

Zumindest im Fall Seehofer stellt sich die Frage, ob das Altersargument gegen einen in die Jahre gekommenen Minister zieht. In der großen Schwesterpartei CDU läuft sich gerade Friedrich Merz warm. Jahrgang: immerhin auch schon 1955. Der Sauerländer hat am Freitag bei einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee erneut seinen Hut in den Ring geworfen – offiziell nicht als Kanzlerkandidat der Union, aber für eine tragende Rolle als Teamplayer im kommenden Bundestagswahlkampf.

CDU und CSU rüsten sich für die Ära nach Merkel – für die Zeit nach der ungeliebten großen Koalition mit den Sozialdemokraten. Das bringt Unruhe in beide Unionsparteien, auch wenn Merz beschwichtigt, personelle Entscheidungen sollten aus seiner Sicht – gemeinsam mit der CSU – erst zum Ende dieses Jahres getroffen werden.

Markus Söder sitzt in jedem Falle mit im gemeinsamen Boot. Für die CDU säße derzeit Annegret Kramp-Karrenbauer am Ruder. Dass dies längst nicht festgezurrt ist, lässt ein alter CSU-Bekannter vom sicheren Ufer verlauten. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) spricht sich vorsorglich schon einmal für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten aus.

Darüber könnte man nun lächeln. Nicht aber Ralph Brinkhaus. Beim Unionsfraktionschef läuten die Alarmglocken. Personaldebatten – sei es Streit um die K-Frage oder sei es eine Kontroverse zum Thema Kabinettsverjüngung – kommen beim Wahlvolk schlecht an. Die SPD kann davon ein Lied singen. Die nicht enden wollenden Querelen haben die Partei ins Bodenlose abstürzen lassen. Vor diesen schmerzlichen Erfahrungen will Brinkhaus die Union bewahren.

Söder und Merz wollen sich als treibende Kräfte profilieren und mischen die Union auf. Kramp-Karrenbauer bleibt in ihrer Rolle als CDU-Chefin – gefühlt – eine Getriebene.