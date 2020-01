Von Andreas Kolesch

Wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen, sagt ein Sprichwort. Was aber, wenn die Frösche das Sagen haben? Dann kann das Trockenlegen schon mal versanden. So, wie bei der schon x-mal vertagten Wahlrechtsreform. Denn über die Größe des Bundestags entscheidet das Parlament ja selbst.