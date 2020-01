Ein Schüler arbeitet in einer Unterrichtsstunde mit seinem Tablet (Symbolbild). Foto: Uli Deck/dpa

Von Wolfgang Kleideiter

Wie sollen 15-Jährige die Antwort auf eine Frage geben können, die schon Erwachsenen Kopfzerbrechen bereitet? Dass Teenager bei ihrem Berufswunsch zum Naheliegenden, Sicht- und Greifbaren tendieren und sich nicht als eSportProfi, Algorithmen-Versicherer oder Empathie-Expferte in einem Robotik-Universum sehen, ist verständlich. Die Umbrüche in der Berufswelt sind enorm. Selbst diejenigen, die mitten im Arbeitsleben stehen, rätseln bei vielen erst durch die Digitalisierung entstandenen Tätigkeiten.

Viele Mädchen wollen Lehrerin oder Ärztin werden. Besorgniserregend? Kaum, denn selbst beim zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Deep Learning wird es die Berufsfelder Bildung und Gesundheit auch morgen geben, zweifellos verändert, eventuell aber sogar noch stärker miteinander verbunden als heute.

Wichtig: Weiterbildung und Bildung müssen mit dem raschen technologischen Wandel Schritt halten. Nicht nur in Schule und Hochschule, sondern auch in den Unternehmen. Dies sollte eine zentrale Erkenntnis dieser Pisa-Sonderauswertung sein. In den Versäumnissen auf diesem Gebiet steckt eine große Gefahr.